Femizid in Zürich-Altstetten - «Er schubste F.A. die Treppe hinunter und stach mit einem Messer auf sie ein»

In Zürich-Altstetten wurde eine Frau niedergestochen.

Am Mittwochabend wurde der Stadtpolizei Zürich gemeldet, dass eine Frau im Bändliquartier im Kreis 9 um Hilfe ruft. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine bewusstlose Frau mit Stichverletzungen. Trotz Reanimationsversuchen verstarb die 30-jährige Frau noch vor Ort. Laut der Kantonspolizei Zürich wurde der mutmassliche Täter verhaftet. Beim dringend Tatverdächtigen handelt es um den Ehemann der Toten. Wie es in einer Mitteilung heisst, hatte sich der 46-jährige Türke nach der Tat schwer verletzt der Polizei gestellt.

Wie Recherchen von 20 Minuten zeigen, handelt es sich bei der Toten um die 30-jährige F.A.* Laut einem Anwohner lebte die zweifache Mutter seit einigen Monaten alleine in der Wohnung in Zürich-Altstetten. Der Ehemann A.A.* sei hin und wieder vorbeigekommen. Zu einem Polizeieinsatz sei es bereits am Montag gekommen. «Das Ehepaar hatte zuvor einen Streit», erzählt der Nachbar.