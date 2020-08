vor 20min

Alberswil LU

30-jähriger Autofahrer nach Kollision mit LKW verstorben

Auf der Schötzerstrasse in Alberswil prallte am Freitagnachmittag ein Auto frontal in ein entgegenkommendes Sattelmotorfahrzeug.

von Sven Forster

1 / 3 Auf der Schötzerstrasse in Alberswil prallte am Freitagnachmittag ein Auto frontal in ein entgegenkommendes Sattelmotorfahrzeug Google Streetview Wie die Luzerner Polizei mitteilt, verstarb der Autolenker noch auf der Unfallstelle. KEYSTONE Wegen des Unfalls musste die Strasse für rund fünf Stunden gesperrt werden.

In Alberswil im Kanton Luzern kam es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Autofahrer fuhr auf der Schötzerstrasse von Alberswil Richtung Schötz. Ausgangs Alberswil geriet er aus unbekannten Gründen nach links und prallte frontal in ein entgegenkommendes Sattelmotorfahrzeug.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, wurde der Mann beim Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Staatsanwaltschaft Sursee hat Untersuchungen zum Unfallhergang aufgenommen.