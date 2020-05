Märstetten TG

30-Jähriger geriet auf Gegenfahrbahn

Bei der Frontalkollision zweier Autos wurden am Donnerstag in Märstetten zwei Personen verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden von einigen zehntausend Franken.

Die Kollision erreignete sich am Donnerstag kurz nach dem Mittag auf der Gillhofstrasse in Märstetten TG. Ein 30-jähriger Autofahrer war von Wigoltingen in Richtung Märstetten unterwegs. Nach einer Linkskurve geriet er plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kam just in diesem Moment ein Auto entgegen; ein Ausweichmanöver war nicht mehr möglich. Der Lenker, der vor Spur abgekommen war, sowie der 50-jährige Lenker des entgegenkommenden PWs kollidierten.