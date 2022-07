Liestal BL: 30-jähriger Häftling im Gefängnis tot aufgefunden

Der Mann wurde verdächtigt, am 27. Februar in Ziefen BL die Hunde-Trainerin S.K. erschossen zu haben.

Ein 30-jähriger Häftling wurde am letzten Sonntagabend im Gefängnis in Liestal tot aufgefunden.

Ein Häftling wurde in seiner Zelle im Gefängnis in Liestal BL tot aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der 30-jährige Schweizer am Sonntag das Leben genommen. Er war aufgrund eines Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte diesbezüglich ein Verfahren gegen ihn eröffnet. Dieses werde nun eingestellt.