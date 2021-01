Mediziner berichten im «Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry» von einem Mann, der sich einen Tee aus psychedelisch wirkenden Pilzen injiziert hat.

Der Mann jedoch spritzte sich die Substanz, was sich als keine gute Idee herausstellte, wie es in dem im «Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry» veröffentlichten Bericht zu dem Fall heisst.