Vorarlberg: 30-Jähriger missbraucht Mädchen (13) – Täter kommt aus Genf

«Die kriminalpolizeilichen Abklärungen zur Identität des Verdächtigen haben ergeben, dass es sich bei dem 30-jährigen Mann um einen in Genf wohnhaften schweiz-französischen Staatsbürger ohne Migrationshintergrund handelt», teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Freitag mit. Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin in der Justizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft.