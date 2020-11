Ein in der Gegend wohnhafte 30-jähriger Mann war am Montagnachmittag als Monteur einer externen Firma in einem Gebäude an der Gupfenstrasse in Uzwil SG damit beschäftigt, Rohre zu montieren. Dabei befand er sich auf einer mobilen Hebebühne. Aus bisher ungeklärten Gründen wurde er beim Hochfahren der Hebebühne zwischen dem Geländer der Hebebühne und einem Metallträger eingeklemmt, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Dabei zog sich der Monteur derart schwere Verletzungen zu, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.