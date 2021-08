Ungenügend gesichert - 30-Jähriger verliert unterwegs vier rund 200 Kilo schwere Heuballen

Scherzingen TG, 03.08.2021: Ein 70-jähriger Autofahrer ist am Abend verunfallt. Der Mann verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses prallte zuerst in einen Zaun und dann in eine Hausfassade. Der Sachschaden beträgt laut der Kantonspolizei Thurgau mehrere Tausend Franken.