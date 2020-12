Volkmarsen : 30-Jähriger wegen versuchten Mordes in 91 Fällen angeklagt

Im Februar hatte im nordhessischen Volkmarsen ein 29 Jahre alter Deutscher sein Auto absichtlich in die Menge gesteuert. Dutzende Menschen wurden verletzt. Jetzt wird er angeklagt.

1 / 3 Der Mann fuhr mit seinem Auto absichtlich in die Menschenmenge. Uwe Zucchi/dpa Auf einem Strassenabschnitt von 42 Metern habe der Mann Menschen erfasst, darunter zahlreiche Kinder. Uwe Zucchi/dpa Insgesamt 90 Menschen sollen teilweise schwere körperliche Verletzungen erlitten haben, 20 Menschen kamen stationär ins Spital. Uwe Zucchi/dpa

Darum gehts In Volkmarsen ist im Februar ein Mann in eine Menschenmenge gefahren.

Zahlreiche Personen wurden verletzt.

Nun wird der 30-Jährige angeklagt.

Nach der Autoattacke auf den Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Anklage gegen den Autofahrer erhoben. Dem 30 Jahre alten Mann werde versuchter Mord in 91 tateinheitlichen Fällen, gefährliche Körperverletzung in 90 Fällen und ein gefährlicher Eingriff in den Strassenverkehr vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mit. Über die Zulassung der Anklage muss das Landgericht Kassel nun entscheiden.

In der 172-seitigen Anklageschrift hält die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, am 24. Februar sein Auto bewusst ungebremst mit 50 bis 60 Stundenkilometern in die Teilnehmer und Zuschauer des Rosenmontagszugs gesteuert zu haben. Sein Ziel sei gewesen, Menschen zu töten. Auf einem Strassenabschnitt von 42 Metern habe der Mann Menschen erfasst, darunter zahlreiche Kinder.

Dashcam hat Tat gefilmt

Keine Angaben machten die Ermittler zu einem möglichen Motiv des Autofahrers, der bisher keine Angaben zur Sache gemacht hat. Allerdings sind die Strafverfolger von einer geplanten Tat überzeugt. So habe der Beschuldigte sein Auto am Vortag des Rosenmontagsumzugs so geparkt, dass ihm eine Einfahrt in den abgesperrten Bereich der Veranstaltung möglich war. Ausserdem habe er eine Dashcam in sein Auto eingebaut, um die spätere Tat zu filmen. Der Tatverdächtige soll weder unter dem Einfluss von Alkohol noch von Medikamenten oder Betäubungsmitteln gestanden haben.

Insgesamt 90 Menschen sollen teilweise schwere körperliche Verletzungen erlitten haben, 20 Menschen kamen stationär ins Spital. Eine Vielzahl weiterer Menschen soll durch die Tat traumatisiert und erheblich psychisch beeinträchtigt sein.