Ein 30-Jähriger versuchte, in die Schweizer Botschaft in Washington, D.C. einzudringen.

Ein 30-Jähriger muss in den USA vor Gericht, weil er in die Residenz des Schweizer Botschafters im Quartier Woodley Park in den USA eingedrungen war. Er kämpfte mit einem Vertreter des Secret Service und bedrohte den Bewohner. Das meldet die «Washington Post» unter Berufung auf Behörden und Gerichtsunterlagen. Der Verdächtige heisse Christian David Mandeville, und die Polizei habe ihn am Montag verhaftet.