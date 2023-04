Biel BE: 30 Jahre alter Stromzähler sorgt für Riesenschock bei Ehepaar

Ein Bieler Ehepaar war schockiert, als es feststellte, dass die Stromrechnung in seiner 100 m² großen Untergeschosswohnung an der Tessenbergstraße in Biel viel höher war als in ihrer vorherigen Wohnung.

«Die Stromrechnung war horrend hoch, eine plausible Erklärung fehlte», sagte Jean-François Fallot, der Eigentümer und Vermieter, zu «a jour». Er lebt zwar im selben Haus, seine eigene Stromrechnung hatte sich jedoch nicht verändert. Das Haus mit Blick auf den Bielersee stammt aus den 50er-Jahren.