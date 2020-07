Rookiestyle

«30 Jahre Beziehung? Ich weiss nicht, ob ich das jetzt könnte»

Die Rookies waren vergangenes Wochenende beim Sunrise Skylights Drive-In Openair dabei. Dort verteilten sie Gummis an Singles und Paare. Ein Paar beeindruckte Rookie Tizi dabei besonders – denn die beiden sind schon seit über 30 Jahren zusammen.

Rookie Tizi verteilte am Sunrise Skylights Drive-In Openair mit dem GummiLove-Team Kondome und Magazine. Dabei stach ihr ein Paar besonders ins Auge: «Sie sind mit einem mega coolen Oldtimer hereingefahren, und es sah so aus, als hätten sie ein Date», so Tizi. Glücklich hätten die beiden daraufhin verkündet, dass sie gerade ihr 30-jähriges Zusammensein feiern würden. Tizi und die Rookies waren davon mega beeindruckt: «30 Jahre Zusammensein, das ist schon was!»