Bezirksgericht Dietikon: 30 Jahre später vor Gericht – Mann soll zwei Kinder sexuell misshandelt haben

Die Vorwürfe sind happig: Der heute 47-jährige Schweizer aus dem Limmattal soll vor rund 30 Jahren zwei damals acht- und zwölfjährige Brüder sexuell misshandelt haben. Der Mann war zum Tatzeitpunkt zwischen August 1993 und Februar 1994 gerade 18 und 19 Jahre alt, die Misshandlungen fanden in der elterlichen Wohnung des Beschuldigten, in einem Hobbyraum und im Auto statt. Laut Anklageschrift fasste er die Jungen am Penis an, hatte Oralverkehr und versuchte auch anal einzudringen. Es sei ungefähr ein- bis zweimal pro Woche zu insgesamt zehn bis zwanzig sexuellen Übergriffen gekommen.