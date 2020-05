Aktualisiert 28.04.2020 16:50

Schmuggel-Versuch

30 Kilogramm Kokain am Zoll sichergestellt

Die Schaffhauser Polizei hat am Donnerstag am Grenzübergang Thayngen einen Mann verhaftet, der im Auflieger seines Sattelschleppers rund 30 Kilogramm Kokain in die Schweiz transportieren wollte.

von Dominique Zeier

1 / 5 Am Grenzübergang Thayngen wurde ein LKW überprüft. KEYSTONE Die Eidgenössischen Zollverwaltung fand rund 30 Kilogramm Kokain im Lastwagen. KEYSTONE Der Fahrer hatte die Drogen in die Schweiz schmuggeln wollen. KEYSTONE

Am Donnerstag wollte ein Lastwagen samt Sattelauflieger gegen 14.30 Uhr die Grenze bei Thayngen überqueren, als er von der Eidgenössischen Zollverwaltung kontrolliert wurde. Dabei stellte die Schaffhauser Polizei laut einer Medienmitteilung rund 30 Kilogramm Kokain sicher.