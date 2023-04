Mobilitätsverhalten 2021: So ist die Schweiz unterwegs

Wie bereits bei der letzten Mobilitätserhebung im Jahr 2015 stand der Freizeitverkehr auch 2021 klar an der Spitze. Das zeigen die am Donnerstag veröffentlichten Daten zum Mobilitätsverhalten der Bevölkerung . Diese wird ungefähr alle fünf Jahre vom Bundesamt für Statistik (BFS) und dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) durchgeführt.

«Schon ab ungefähr acht Uhr morgens übertrifft die Freizeit alle übrigen Mobilitätszwecke und behält ihre dominierende Rolle bis in die späten Nachtstunden bei», schreibt der Bund. Der Anteil vom Freizeitverkehr an den zurückgelegten Distanzen beträgt 43 Prozent und ist damit beinahe unverändert gegenüber der letzten Erhebung. Der zweitwichtigste Mobilitätszweck war der Arbeitsverkehr, dann folgt der Einkaufsverkehr.

Bevölkerung weniger mobil

Zwei Drittel der Distanzen mit Auto zurückgelegt

Gut verdienende Personen fahren elektrisch

Die Zahl der zugelassenen Elektroautos hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Die Daten des Bundes zeigen, dass diese Fahrzeuge überdurchschnittlich häufig von gut verdienenden Personen gekauft werden: Während 2021 in den Haushalten mit einem Monatseinkommen von mehr als 12’000 Franken drei Prozent der Personenwagen rein elektrisch betrieben waren, waren es in der Einkommensklasse zwischen 8000 und 12’000 Franken nur halb so viele.