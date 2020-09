Nach dem positiven Corona-Test einer Lehrperson des Kindergartens Parkside School in Thalwil sind 30 Kinder in Quarantäne.

Eine Lehrperson des privaten Kindergartens Parkside School in Thalwil ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigt Geschäftsführerin Gabriele Zeindler auf Anfrage. «Wir haben sofort das Contact Tracing und den schulärztlichen Dienst informiert. Wo sich die Lehrperson angesteckt hat, wissen wir nicht.» Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Sie ist in Isolation.

Nach Rücksprache mit dem Contact Tracing seien vorsichtshalber drei weitere Betreuende und 30 Kinder in Quarantäne versetzt worden. «Bisher hat noch kein Kind Symptome entwickelt», so Zeindler. Sowohl Geschwister als auch die Eltern müssten nicht in Quarantäne. Die Kinderkrippe sei zudem nicht betroffen und weiterhin geöffnet.