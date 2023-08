Zürich: 30 Love Mobiles und 200 Künstler – die wichtigsten Infos zur Street Parade

Am Samstag findet in Zürich die 30. Street Parade statt. 20 Minuten verrät dir die wichtigsten Eckdaten zur Technoparty und gibt dir Tipps zur An- und Abreise.

Am Umzug kann man insgesamt 30 Love Mobiles bewundern, stationäre Bühnen gibt es acht.

Die SBB setzen Extrazüge ein, die Trams in der Stadt Zürich verkehren bis vier Uhr morgens.

Für die medizinische Versorgung ist Schutz und Rettung mit sechs Behandlungsstellen vor Ort.

Am Samstag, 12. August, feiert die Street Parade ihr Jubiläum: Seit ihrer Gründung 1992 fand die grösste Technoparty der Welt bereits 29-mal statt – am Samstag geht es unter dem Motto «I wish» in die 30. Runde. Das sind die wichtigsten Infos zum Grossevent:

Wann und wo?

Um 13 Uhr gehts los: Der zwei Kilometer lange Umzug der Love Mobiles startet beim Utoquai im Zürcher Seefeldquartier. Von dort geht die Fahrt entlang der Bellerivestrasse vorbei an der Hauptbühne auf dem Sechseläutenplatz, biegt am Bellevue links auf die Quaibrücke ab und tourt vom Bürkliplatz weiter bis zum Hafendamm Enge. Offiziell dauert die Street Parade bis Mitternacht.

Der Umzug startet beim Utoquai und geht rund ums Seebecken zum Hafendamm Enge. Screenshot Google Maps

So reist du an

In einer Mitteilung rät die Stadtpolizei Zürich davon ab, mit dem Auto an die Street Parade zu reisen. Dafür setzen die SBB am Tag der Street Parade Extrazüge ein. Wie das Unternehmen auf seiner Website schreibt, fahren die S-Bahnen und Busse bis vier Uhr früh im Takt des regulären ZVV-Nachtnetzes. Die VBZ-Trams verkehren in der Stadt Zürich ebenfalls bis vier Uhr. Zu beachten sei der Spezialfahrplan.

Zusätzliche Verbindungen bieten die SBB für die Destinationen Dietikon–Bremgarten–Wohlen an, sowie für Wädenswil–Einsiedeln. Extrazüge verkehren auch bis nach Singen in Deutschland mit Umsteigen in Bülach oder Winterthur und Schaffhausen. Die Fahrpläne der Extrazüge findest du hier.

Was ist ein Love Mobile und wie viele sind am Samstag am Start?

Ein Love Mobile ist eigentlich nichts anderes als eine fahrende Bühne und bildet laut dem Veranstalter den Kern der Street Parade. Am diesjährigen Techno-Grossevent nehmen am Umzug 30 aus zehn Kantonen teil – mit dabei sind auch drei Love Mobiles aus Deutschland.

1 / 2 Bunt, laut, schrill: Die Love Mobiles sind kennzeichnend für die Street Parade. 20min/Ela Çelik Die Love Mobiles werden von top DJs und DJanes unterhalten. Street Parade

Auf wie vielen Bühnen wird zusätzlich gespielt?

Nicht nur auf den Love Mobiles, sondern auch auf acht stationären Bühnen stellen DJanes und DJs ihr Können unter Beweis. Die Bühnen befinden sich am Bellevue, beim Kongresshaus, auf dem Hechtplatz am Limmatquai, bei der Rentenanstalt, Stockerstrasse, der Start-Zone der Parade und zwei Bühnen gibt es beim Bürkliplatz. Wer wo spielt, findest du hier.

Kann ich mit der Karte bezahlen?

Wie die Veranstalter mitteilen, kann an allen offiziellen Bars und Getränkeständen bargeldlos mit Kredit- und Debitkarte sowie mit den wichtigsten Bezahl-Apps bezahlt werden. Wer sein Getränk an den offiziellen Stellen bezieht, zahlt auf die PET-Flasche oder Aludose ein Depot von zwei Franken. Dafür bekommt man einen Jeton. Die zwei Franken gibts zurück, wenn man die PET-Flasche oder Aludose zusammen mit dem Jeton wieder abgibt.

Sicherheit und medizinische Versorgung

Gemäss der Stadtpolizei Zürich wird diese mit zwei mobilen Polizeiposten im Einsatz sein. Einer davon befindet sich an der Schillerstrasse, der andere an der Talstrasse. Bei Notfällen rät die Stadtpolizei, jederzeit die Notfallnummer 117 zu wählen.

Für die medizinische Versorgung der Raverinnen und Raver betreibt Schutz und Rettung Zürich (SRZ) gemäss Mitteilung insgesamt sechs Behandlungsstellen entlang der Umzugsroute. Am Tag des Techno-Events sind 13 zusätzliche Rettungswagen im Einsatz. Hinzu kommt eine Patientensammelstelle, welche auszunüchternde Personen aufnimmt. Insgesamt werden am Street-Parade-Wochenende rund 390 zusätzliche Mitarbeitende der SRZ für die Versorgung sowie Sicherheit der Besucherinnen und Besucher vor Ort sorgen.