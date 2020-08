10 Jahre waren gefordert : 30 Monate Haft für deutschen Lehrer wegen Sexualdelikts

Er war in die USA gereist, um sich mit einer minderjährigen Internetbekanntschaft zu treffen. Der Deutsche wurde verhaftet und bekannte sich schuldig. Nun wurde er verurteilt.

Ein Deutscher ist in Kalifornien wegen eines Sexualdelikts zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Eine Richterin in Oakland setzte das Strafmass am Donnerstag bei einer Gerichtsanhörung fest. Der Lehrer aus Baden-Württemberg war im August 2019 während einer dreiwöchigen Reise im nordkalifornischen Brentwood festgenommen worden. Dort hatte er sich mit einer 15-Jährigen getroffen, die er im Oktober 2018 über eine Gaming-Plattform kennengelernt hatte.

Unterschiedliche Gesetzeslage

Der Anwalt des Lehrers wies bei der Anhörung darauf hin, dass sein Mandant und das Mädchen nach einer monatelangen Online-Beziehung starke Gefühle füreinander entwickelt hätten. Nach juristischen Massstäben in Deutschland würde keine Straftat vorliegen. In den USA sind die Gesetze allerdings strikter.

Die Mutter des Mädchens hatte damals Verdacht geschöpft, dass die Tochter den erwachsenen Mann in einem Hotel traf, und die Polizei verständigt. Der Deutsche befindet sich seit seiner Festnahme in einem Gefängnis in Nordkalifornien. Wie sein Anwalt der Nachrichtenagentur dpa auf Anfrage mitteilte, wird die Zeit in der Untersuchungshaft auf die verhängte und etwas reduzierte Strafe angerechnet. Er müsse jetzt noch 13 Monate hinter Gitter absitzen.