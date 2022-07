Bellinzona TI : 30 Personen wegen Feuers evakuiert

Im Kanton Tessin breitete sich wegen starken Winden ein Brand rasch aus und erfasste mehrere Wohngebäude. Eine Person wurde verletzt.

Kurz nach 23 Uhr brach am Freitagabend in einer Lagerhalle in Bellinzona im Kanton Tessin ein Feuer aus. Wie die Tessiner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, breiteten sich wegen starken Winden die Flammen im Stadtteil Giubiasco schnell aus und griffen auf mehrere Wohngebäude über.