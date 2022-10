Mieten und Hypotheken: 30 Prozent tiefere Preise – das passiert, wenn die Immo-Blase platzt

Davor warnt die UBS in einer Studie.

In Städten wie Zürich und Genf droht die Immobilienblase zu platzen.

Die Immobilienpreise sind in den letzten Jahren stark gestiegen.

Die UBS warnt vor der Immobilienblase. In Städten wie Zürich und Genf seien Immobilien überbewertet . Es drohe ein Platzen der Blase. Davon spreche man, wenn die Immobilienpreise um 30 Prozent oder mehr einbrächen, sagt Simon Hurst vom Immobilienberater Iazi zu 20 Minuten.

«Banken wollen Hauspfändung verhindern»

Hausbesitzer hätten jahrelang von stark steigenden Werten profitiert. Vor leichten Preiskorrekturen müssten sie keine Angst haben. «Tritt jedoch ein Extremszenario ein, kann die Hausbank einen höheren Zuschuss für die Hypothek verlangen oder gar das Haus pfänden», so Hurst.

Sowohl die Banken als auch die Hypo-Kundschaft hätten in der Regel aber grösstes Interesse, dass es nicht so weit komme. Seit der Immobilienkrise in den 90er-Jahren gebe es auch strengere Regeln für Banken und Hauskäufer, um solche Fälle zu verhindern.