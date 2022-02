Österreich : 30-Stunden-Woche und gleicher Lohn – Firma wird mit Bewerbungen überrannt

Eine Firma aus Oberösterreich hat auf die 4-Tage-Woche bei gleichem Verdienst umgestellt. Das Personal sei viel zufriedener und laut dem Chef wird das Geschäft von Bewerbern überrannt.

Belastung sinkend, Produktivität steigend

Die grösstmögliche Flexibilität, die auch Homeoffice für alle ermöglicht, hat sich auch während der Pandemie bezahlt gemacht. «Neben der Zufriedenheit konnten wir auch die Produktivität um 34 Prozent steigern», führt der Marketing-Profi aus. «Das liegt auch an unserer modernen Unternehmensführung.» So würden am Wochenende etwa die Mailserver abgeschaltet, damit niemand in seiner Freizeit Arbeits-Mails schreibe.