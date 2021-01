Nawalny war in Deutschland zur Behandlung, nachdem er letztes Jahr in Russland vergiftet worden war. Er war nicht der Einzige, wie ihr im Video sehen könnt.

Der prominenteste Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat wieder russischen Boden unter den Füssen – Gefängnisboden allerdings. Kaum in Moskau angekommen, wurde er verhaftet. Der 44-Jährige habe gegen Meldeauflagen nach einem früheren Strafprozess verstossen, so die Begründung.

Die Nacht verbrachte er in einer Zelle in einer Polizeistation in Chimki, einem Vorort Moskaus, so russische Medien. Er soll bis zu seiner Anhörung im Verlauf des Monats in Gewahrsam bleiben, teilte die Gefängnisbehörde FSIN zunächst mit. Die Behörde fordert offenbar, Nawalnys dreieinhalb Jahre in eine Strafkolonie zu verbannen.