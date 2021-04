Jugendlicher in St. Gallen : «30 Tage Wegweisung bekommen, obwohl ich nur beim Fussballspielen war»

Ein Jugendlicher fühlt sich von der Polizei in St. Gallen unfair behandelt. An ihm sei ein Exempel statuiert worden, sagt er.

Die Polizei habe ihm gesagt, er müsse für andere in den sauren Apfel beissen, sagt er.

Ein Jugendlicher hat in St. Gallen eine Wegweisung erhalten, obwohl er nur am Bahnhof umsteigen wollte.

«Drei Freunde und ich standen vor dem Coop, in dem ich gerade Tortillas gekauft habe, als uns drei Polizist:innen ansprachen und fragten, was wir hier machen würden», sagt News-Scout I.B. (19). Er und seine Freunde hätten entgegnet, dass sie den Nachmittag lang in einem Park Fussball gespielt hätten und nun auf dem Nachhauseweg seien.