30 tote Schafe im Stall in Flums SG – «Täter» war ein Hund

Die Wildhut kam zum Schluss, dass die Tiere in Panik gerieten und einander zu Tode getrampelt hätten. (Symbolbild)

Ende Januar 2022 ging ein Flumser Landwirt in den Stall und entdeckte rund 30 tote Schafe. «Es war ein grosser Schock», sagte er zu 20 Minuten. (Symbolbild)

In Flums SG wurden im Januar 2022 in einem Stall 30 tote Schafe aufgefunden, die einander zertrampelt hätten.

Als in Flums SG ein Landwirt zur Fütterung in den Stall geht, entdeckt er, dass 30 seiner Schafe tot sind. «Es war ein grosser Schock», sagte er zu 20 Minuten. Er meldet den Fall der Wildhut. Als diese eintrifft, werden 29 tote Schafe gezählt. Ein weiteres Tier musste von seinen Qualen erlöst werden. Sechs weitere Schafe wurden verletzt. Wie sich herausstellte, gerieten die Tiere in Panik und trampelten einander zu Tode. Nun ist klar: Ein Hund hatte die Panik ausgelöst.