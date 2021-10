Kalifornien : 30 Zentimeter langer Riss in Pipeline verursacht Ölpest

Noch immer wird nach der Ursache für die defekte Ölpipeline vor der Küste Kaliforniens gesucht. Es wird angenommen, dass ein Anker die Rohrleitung «um bis zu 30 Meter» verschoben hat.

Die Ölpest an der kalifornischen Küste ist möglicherweise durch einen Schiffsanker ausgelöst worden. Wie die Zeitung «Los Angeles Times» am Dienstag berichtete, prüft die Küstenwache, ob ein grosses Handelsschiff an der falschen Stelle ankerte und die Ölpipeline beschädigte. Demnach wurde ein Teil der Leitung am Meeresgrund verschoben. Zudem sei ein etwa 30 Zentimeter langer Riss in der Rohrleitung entdeckt worden.