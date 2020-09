Moria : 300 Flüchtlinge ziehen in neues Lager

Ein kleiner Teil der Flüchtlinge des abgebrannten Camps in Moria auf der griechischen Insel Lesbos hat eine neue Unterkunft. Bei den meisten von ihnen handelt es sich um Familien. Die Lage bleibt angespannt.

Eien geflüchtete Frau wartet am Samstag darauf, in ein neues Camp umgesiedelt zu werden.

Nach dem Grossbrand im Flüchtlingslager Moria sind auf der griechischen Insel Lesbos etwa 300 Migranten in ein neues Zeltlager eingezogen. Bei den meisten handelt es sich um Familien, wie der staatliche griechische Rundfunk ERT am Sonntag berichtete. Vor ihrer Aufnahme ins neue Lager mussten alle einen Coronavirus-Schnelltest machen. Dabei sei bei sieben Flüchtlingen das Virus entdeckt worden, berichtete der Sender unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Alle sieben seien zur Isolation in einen abgelegenen Teil des Zeltlagers von Kara Tepe gebracht worden.