300 Franken Serafe: Das heisst der Stellenabbau fürs SRG-Programm

Darum gehts Die Serafe-Gebühr soll von 335 auf 300 Franken gesenkt werden.

Das bedeutet laut UVEK-Vorsteher Albert Rösti (SVP) einen Abbau von «mehreren Hundert Stellen».

Wie sich das auf das Programm auswirken wird, lässt sich erst in groben Zügen erahnen.

Mit 170 Millionen Franken weniger muss die SRG bald wirtschaften. Die Serafe-Gebühr von Privathaushalten soll um rund 15 Prozent von 335 auf 300 Franken gesenkt werden. Damit will der Bundesrat erstens der Halbierungsinitiative (siehe unten) entgegenwirken, zweitens die Haushalte entlasten und drittens das Wirken der SRG dort einschränken, wo sie in direkter Konkurrenz zu privaten Medienhäusern steht. Das musst du jetzt wissen.

Wie viele Stellen fallen weg?

Das ist noch nicht ganz klar. Laut Albert Rösti ist aber klar, dass «mehrere Hundert Stellen abgebaut werden müssen». Er geht davon aus, dass vieles davon über die natürliche Fluktuation gemacht werden kann.

Wo müssen die Stellen abgebaut werden?

Laut Rösti soll die SRG weiterhin Information, Bildung und Kultur setzen und dabei aus allen Landesteilen berichten. Weniger wichtiger seien Sportanlässe, über die auch andere berichteten, sowie Unterhaltung.

Müssen Standorte geschlossen werden?

Derzeit arbeitet die SRG an 17 Standorten. Rösti konnte an der Medienkonferenz nicht versprechen, dass alle Standorte aufrechterhalten werden können. Zum Kernauftrag der SRG soll es aber weiterhin gehören, aus allen vier Landesteilen und in allen Landessprachen zu berichten, versicherte Rösti.

Wird beim Fernsehen oder andernorts gespart?

Vorgesehen ist laut Rösti, dass die SRG sich «transformiert»: Sie soll im Internet stärker auf Audio- und Video-Beiträge setzen, um damit auch jüngere Zielgruppen abzuholen. Geschriebene Artikel dürften online tendenziell aber weniger und kürzer werden.

Welche Programme könnten wegfallen?

Die SRG schreibt in einer ersten Reaktion von den Bereichen «regionale Informationen, Sportproduktionen, Koproduktionen von Schweizer Filmen und Musikaufnahmen sowie populären Grossveranstaltungen». Ob aber etwa Spiele der Super League, Schwingen, «SRF bi de Lüüt» oder doch ein französisches Format wegfallen, ist derzeit noch völlig unklar.

Wie kommt Röstis Plan bei der SRG an?

Bei der SRG natürlich schlecht. Diese begrüsst zwar die Haltung gegenüber der Halbierungsinitiative, ist aber besorgt über den geplanten Abbau.

Was sagen die privaten Verleger?

Die Anpassung der SRG-Konzession an die neuen Gegebenheiten müsse zwingend schneller erfolgen, schreibt der Verlegerverband Schweizer Medien. Insbesondere gelte es, die Online-Aktivitäten der SRG auf ihren Nachrichtenportalen, in Apps und in den Social-Media-Kanälen wesentlich schneller zu begrenzen. Der starke Ausbau der Online-Aktivitäten der SRG konkurriere grundlegend mit den Angeboten privater Medien.

Wie reagieren die Initianten?

Das Initiativkomitee ist gemäss Medienberichten empört über die Pläne des Bundesrats. Diese seien ein billiges Manöver, um das Stimmvolk zu beeinflussen. Man gebe sich mit 35 Franken tieferen Gebühren nicht zufrieden, 200 Franken würden ausreichen.

Was sagen SRG-Befürworter?

Für die Allianz pro Medienvielfalt geht Röstis Vorschlag in die falsche Richtung. Geschäftsführer Mark Balsiger sagt: «Wir befürchten, dass die Abwärtsspirale in den Medien weiterdreht. Man hätte zuerst definieren müssen, welchen Auftrag die SRG erfüllen soll, und dann, wie viel Geld dafür nötig ist. Es wird überall gespart werden müssen, darunter leiden Qualität und Vielfalt. Weniger Kultur, weniger Sport, weniger Unterhaltung – es wird allen Leuten wehtun.»

Wer entscheidet jetzt, welches Programm wegfallen wird?

Letztlich die SRG. Aber: Sie muss sich an die sogenannte Konzession, also ihren Auftrag halten. Dieser wird erst 2026, nachdem über die Halbierungsinitiative abgestimmt worden ist, neu definiert. Medienwissenschaftler Matthias Zehnder kritisiert das: «Erst müsste definiert werden, was man will und was Service public ausmacht. Dann könnte die SRG sagen, was das kostet und wie sie das erreichen.»

