Chef und Kollegen erschossen : 300 Gendarmen jagen in den Cevennen einen Todesschützen

Seit Dienstag jagt die französische Polizei einen 29-jährigen Mann, der zwei Mitarbeiter mit Kopfschüssen getötet haben soll. Valentin Marcone soll mit einem Präzisionsgewehr bewaffnet sein.

1 / 6 Schwer bewaffnete Gendarmen suchen nach Marcone. AFP Rund 300 Beamte sind im Einsatz. AFP Auch Verkehrsteilnehmer werden kontrolliert. AFP

Darum gehts Im französischen Departement Gard läuft eine Grossfahndung nach einem Mann, der seinen Chef und einen Mitarbeiter erschossen haben soll.

Valentin Marcone (29) ist mit einer Pistole und einem Präzisionsgewehr bewaffnet und kennt die Gegend bestens.

Marcones Vater hat ihn in einer Audiobotschaft gebeten, sich zu stellen.

Grosseinsatz in Südfrankreich: Rund 300 Gendarmen suchen den 29-jährigen Valentin Marcone, der zwei Männer in einem Dorf erschossen haben soll. Die Sicherheitskräfte setzten in dem abgelegenen und bewaldeten Gelände im Departement Gard auch Bluthunde und sieben Helikopter ein.

Die Gendarmerie, die zu den Streitkräften gehört, aber auch Polizeiaufgaben wahrnimmt, veröffentlichte am Donnerstag einen Fahndungsaufruf mit einem Bild des Gesuchten. Dieser sei gefährlich. Die Menschen in der Region wurden aufgefordert, möglichst zuhause zu bleiben. In den Medien war von einer «Menschenjagd in den Cevennen» die Rede.

Der 29-Jährige wird verdächtigt, am Dienstag im Dorf Plantiers seinen Chef (55) und einen Arbeitskollegen (32) in einem Sägewerk mit Kopfschüssen getötet zu haben, wie der «Midi Libre» berichtet. Die Hintergründe der Bluttat sind bisher unklar – es könnte nach Medienberichten um einen Konflikt über die Arbeitszeit gegangen sein. Vier Haushalte, in denen Personen leben, die möglicherweise ins Visier von Marcone geraten könnten, wurden sicherheitshalber evakuiert.

Wird gesucht: Valentin Marcone (29) AFP

Der Angreifer sei zu Fuss geflüchtet und vermutlich mit einem Präzisionsgewehr und einer Pistole bewaffnet, berichtete die Gendarmerie. Der Verdächtige ist ein erfahrener Sportschütze und Jäger, wie die Tageszeitung «Le Parisien» erfuhr. Ausserdem soll er das Gelände, wo er gesucht wird, wie seine Westentasche kennen. Marcone wird als «entschlossene Person» beschrieben.

Eric Maurel, der Staatsanwalt von Nîmes, wandte sich an einer Pressekonferenz direkt an Marcone und forderte ihn auf, sich zu stellen. Auch Marcones Vater bittet seinen Sohn, aufzugeben.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!