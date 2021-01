Klinikum Bayreuth : 3000 Klinik-Mitarbeiter sind wegen Corona-Mutation in Quarantäne

Im deutschem Klinikum Bayreuth gibt es elf Verdachtsfälle auf die britische Corona-Variante. Insgesamt wurden laut Klinik 99 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet.

Medizinisches Personal in Ganzkörperschutzanzügen geht in Richtung Haupteingang des Klinikums Bayreuth.

Nach dem Auftauchen der britischen Corona-Mutante gilt am Klinikum Bayreuth für etwa 3000 Mitarbeiter eine Quarantäneanordnung. Alle Beschäftigten unterliegen nach Anordnung der Gesundheitsbehörden ab sofort einer sogenannten Pendelquarantäne, wie die Klinik am Dienstag mitteilte. Sie dürfen noch ohne öffentliche Verkehrsmittel zur Arbeit und nach Hause pendeln, im häuslichen Umfeld müssen sie aber eine Quarantäne einhalten.

In der Klinik gibt es elf Verdachtsfälle auf die als deutlich ansteckender geltende Variante des Coronavirus. Ein abschliessendes Ergebnis werde aber erst in zehn bis 14 Tagen erwartet. Insgesamt sind laut Klinik 99 Mitarbeiter des Klinikums derzeit positiv auf Corona getestet, diese Mitarbeiter seien nicht im Dienst. Eine Reihentestung von bislang mehr als 2800 Mitarbeitern habe am Wochenende 18 positive Fälle ergeben.