1 / 6 «Hallo miteinander, ich hoffe euch geht es allen gut. Ich habe leider eine schlechte Nachricht», so beginnt eine Videobotschaft auf Facebook vom Besitzer des Viva Clubs Chur. (Archivbild) Facebook/Viva Club Chur Ein Besucher wurde positiv auf Covid-19 getestet. (Archivbild) Facebook/Viva Club Chur Deswegen müssen die 300 Gäste vom Samstagabend nun alle in Quarantäne. (Archivbild) Facebook/Viva Club Chur

Darum gehts Eine Person, die am 3. Oktober im Viva Club Chur war, wurde positiv auf Covid-19 getestet.

Alle 300 Clubbesucher von diesem Tag müssen in Quarantäne.

In einer Videobotschaft auf Facebook beantwortet der Clubbesitzer die wichtigsten Fragen.

Der Club bleibt trotz des Corona-Falls offen.

Die Behörden machen dem Clubbesitzer keine Vorwürfe.

«Hallo miteinander, ich hoffe euch geht es allen gut. Ich habe leider eine schlechte Nachricht», so beginnt eine Videobotschaft auf Facebook vom Besitzer des Viva Clubs Chur. Danach führt er aus, dass eine Person, die am Samstag, 3. Oktober, im Lokal gewesen wäre, positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Somit müssen die 300 Gäste, die an diesem Abend ebenfalls im Club waren, in Quarantäne. «Die betroffenen Leute werden von den zuständigen Behörden informiert und es wird ihnen alles erklärt», sagt er weiter.

Einige hätten sich auch schon bei ihm selbst gemeldet, meint der Clubbesitzer. Deswegen beantwortet er gleich die wichtigsten Fragen in dem Video. «Auch wenn sich die betroffenen Personen auf Corona testen lassen und der Test negativ ist, müssen sie in Quarantäne», sagt er. Dies habe ihm ein Experte erklärt. Zudem werde jedem Clubbesucher nahegelegt, dass er sich bei Symptomen testen lassen solle. Bis am Donnerstagnachmittag sei ihm kein zusätzlicher Corona-Fall durch einen Clubbesuch am Samstag bekannt. Leute, mit denen die 300 Viva-Besucher seit Samstag Kontakt gehabt hatten, müssen laut dem Clubbesitzer nicht in Quarantäne.

Club bleibt offen

Zum weiteren Programm im Viva Club Chur sagt der Besitzer: «Zuerst habe ich alles abgesagt für dieses Wochenende. Dann bin ich zum Schluss gekommen, dass ich mich vom Virus nicht fertig machen lasse. Ich respektiere es, aber ich habe auch ein Leben und bin abhängig vom Club.» Deswegen habe der Club wie üblich am Freitag und Samstag offen. Er versichert, das Schutzkonzepte werde eingehalten. «Mir ist auch bestätigt worden, dass unser Konzept den Richtlinien entspricht.» Für das kommende Wochenende werde das ganze Team ausgewechselt. Denn auch er selbst und alle Angestellten, die am 3. Oktober dabei waren, müssen in Quarantäne bleiben. Für ihn gelte sie bis am 13. Oktober.