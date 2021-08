Covid-19 : 300 Massnahmenkritiker versammeln sich an Corona-Demo in Schaffhausen

Am Wochenende haben Skeptikerinnen und Skeptiker in drei Schweizer Städten Massnahmen-Demos gegen das Coronavirus angekündigt.

300 Personen haben sich am Samstag an einer Corona-Demo in Schaffhausen versammelt. «Die Stadt hat eine Notbewilligung erlassen», sagt Katarina Carnevale, Mediensprecherin der Schaffhauser Polizei. «Es läuft zur Zeit friedlich ab. Einen Gegen-Demo ist bisher nicht in Sicht», sagt ein 20 Minuten-Reporter vor Ort. Die Demonstranten ziehen durch die Schaffhauser Altstadt. In drei Städten haben die Corona-Skeptikerinnen und -Skeptiker am Samstag eine Demo angekündigt: In Brig VS, Schaffhausen und Bellinzona wollen sie heute gegen Corona-Massnahmen demonstrieren. Erst am Mittwoch demonstrierten die Skeptikerinnen und Skeptiker in St. Gallen. Um 13 Uhr hat die Demo in Schaffhausen begonnen.