Zürich: 300 Menschen gehen gegen das iranische Mullah-Regime auf die Strasse

Der Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam hat im Iran landesweit Empörung und Trauer ausgelöst. Sie soll wegen ihres «unislamischen» Outfits festgenommen worden sein. Nach Medienangaben nahmen am Samstag Tausende an der Beerdigung der 22-jährigen Mahsa Amini in ihrer Heimatstadt Saghes im Nordwestiran teil. Dabei soll es zu vereinzelten Protestrufen gegen die iranische Polizei gekommen sein. Auch in den sozialen Medien trauerten viele Iraner um die junge Frau. (fos)