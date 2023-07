Transfers: Weltrekordangebot für Kylian Mbappé

Der Wechsel von Marcel Sabitzer vom FC Bayern zu Borussia Dortmund ist so gut wie in trockenen Tüchern. Der österreichische Fussball-Nationalspieler reiste am Montag dem Vernehmen nach von München nach Dortmund statt auf die Asientour der Bayern. Am Flughafen in München mochte der 29-Jährige sich nicht äussern. Als gefragt wurde, mit welchen Gefühlen er München verlasse, sagte der Mittelfeldakteur laut Sky: «Dazu sage ich erstmal nichts.» Als Ablösesumme werden rund 20 Millionen Franken gehandelt – inklusive möglicher Bonuszahlungen.