Champions League: Pep Guardiola wechselt nicht

City kam wie die Feuerwehr aus der Kabine und spielte in den ersten dreissig Minuten das Heimteam an die Wand. Das Momentum kehrte, als Vinicius Real mit einem Knallertor in Führung brachte. In der Folge hatte der 13-fache Champions-League-Sieger mehr vom Spiel und die besseren Chancen. Daran änderte auch der Ausgleichshammer von De Bruyne nichts. Von City kam in der zweiten Hälfte zu wenig und trotzdem verzichtete Star-Coach Pep Guardiola auf Wechsel. Und das bei einer Ersatzbank, von der andere Trainer nur träumen können.