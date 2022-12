Eggfluetunnel: Raser in BMW entkommt der Polizei – Freispruch für Besitzer

Das Gericht sah es aber nicht als erwiesen an, dass der Besitzer zu dem Zeitpunkt am Steuer sass.

Das Baselbieter Strafgericht hat am Freitag den 20-jährigen Besitzer eines Fluchtautos freigesprochen.

Im November 2020 raste ein 300-PS-starker BMW mit 175 Kilometern pro Stunde durch den Eggfluetunnel zwischen Duggingen und Zwingen im Kanton Baselland. Erlaubt sind dort lediglich 80 km/h, dennoch kommt es in der Röhre immer wieder zu schweren Unfällen . Der BMW war auf der Flucht vor der Polizei und sein Besitzer musste sich am Freitag vor dem Baselbieter Strafgericht verantworten. Bestraft wird der 20-Jährige aber vorerst nicht, wie die «bz Basel» berichtet.

15 Monate Freiheitsstrafe gefordert, Freispruch bekommen

Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der Besitzer des Fahrzeugs es auch gelenkt hat, wie die bz schreibt. Gemäss Ortungsdaten seines Handys habe er sich zumindest im Auto befunden. Zudem seien seine DNA-Spuren am Lichtschalter und ein Mischprofil am Lenkrad. Die Anklage habe eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten gefordert.

Der Verteidiger habe bezweifelt, dass man dem Beschuldigten nachweisen könne, dass er tatsächlich am Steuer sass. Die Polizei habe zwei Personen im Auto gesehen. Einen Beweis für die Schuld seines Mandanten sah er nicht als erbracht. Am Ende habe das Gericht im Zweifel für den Beschuldigten entschieden und ihn freigesprochen, so die bz weiter. Dass der Besitzer und der Fahrer während der Straftat die gleiche Person seien, könne nicht nachgewiesen werden. Die Verfahrenskosten von 20’000 Franken gingen zu Lasten des Staates, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.