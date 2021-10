Mexiko : 300 vom Aussterben bedrohte Schildkröten ans Ufer gespült

Experten vermuten, dass die Meeresschildkröten in illegale Fischernetze geraten sein könnten. Die Tiere sind allesamt weiblich und gehören zu einer vom Aussterben bedrohten Art.

An einem mexikanischen Strand sind innerhalb weniger Tage rund 300 verendete Meeresschildkröten angespült worden. Dies bestätigte die Ermittlungsbehörde des mexikanischen Umweltministeriums, wie «El Heraldo» schreibt. Es handelte sich bei den Tieren, die am Strand Morro Ayuta an der Pazifikküste des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca gefunden wurden, allesamt um weibliche Exemplare der gefährdeten Art der Oliv-Bastardschildkröte, wie ein Biologe des staatlichen Schildkrötenzentrums mexikanischen Medien sagte.