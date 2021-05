Antikörper-Cocktail - 3000 Dosen des Covid-Medikaments von Roche eingetroffen

Der Cocktail richtet sich an Risikopersonen, die noch nicht hospitalisiert sind.

Der Antikörper-Cocktail von Roche und Regeneron senkt das Risiko bei Infizierten, einen schweren Verlauf zu erleiden oder gar zu sterben um 70 Prozent. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bezeichnete den Cocktail aus Casirivimab / Imdevimab deshalb auch als «vielversprechend», als es Ende April ankündigte, 3000 Dosen davon zu bestellen. Die Lieferung erfolge Mitte Mai, ab dann werde die Behandlung für bestimmte Risikopersonen verfügbar sein, hiess es damals in der Medienmitteilung des BAG.

Am 10. Mai sah es noch nach einer Lieferverzögerung aus. Ein BAG-Sprecher erklärte gegenüber 20 Minuten: «Die ersten Lieferungen werden noch in diesem Monat erwartet.» Die Lieferfrist war nun plötzlich auf den ganzen Monat Mai ausgedehnt worden. Jetzt ist die Lieferung doch noch termingerecht Mitte Mai erfolgt: «Es wurden 3000 Dosen bestellt und diese sind in der Schweiz eingetroffen. Erste Spitäler haben bereits Dosen bestellt und erhalten», bestätigt ein BAG-Sprecher.