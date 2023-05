Nicht zum ersten Mal: 3000 Fische tot in der Saane bei Freiburg gefunden

Die Lauben wurden sowohl am linken als auch am rechten Ufer unterhalb der Bernbrücke gefunden.

Der Energieversorger Groupe E will Massnahmen umsetzen, um das Risiko des Strandens in diesem Gebiet zu verringern.

Bei den Fischen, die im Flussbett der Saane in der Freiburger Unterstadt unterhalb des Kraftwerks Ölberg gestrandet sind, handelt es sich um Lauben: kleine Fische, die ruhiges Wasser im Kies am Flussufer suchen, um zu laichen. Sie wurden zwischen dem 25. und 26. Mai am linken und am rechten Ufer unterhalb der Bernbrücke gefunden, wie das kantonale Amt für Wald und Natur (WNA) mitteilt.