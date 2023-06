In Kanada toben seit Wochen verheerende Waldbrände, die schon in diversen US-Grossstädten für apokalyptische Stimmung sorgten. Jetzt erreicht die massive Wolke auch die Schweiz.

Waldbrände in Kanada : 3000-Kilometer-Wolke erreicht bald die Schweiz – so gefährlich ist der Rauch

Die kanadischen Waldbrände sorgten vor wenigen Wochen für apokalyptische Szenen in New York. 20min/dsc

Darum gehts Seit mehreren Wochen toben in Kanada verheerende Waldbrände.

Der viele Rauch gefährdete auch schon in US-Städten die Luftqualität.

Experten rechnen in Europa aber nicht mit einer akuten Gefahr durch die Wolke.

Die in Kanada bereits seit Wochen anhaltenden Waldbrände haben nun auch im gut 5000 Kilometer entfernten Portugal den Himmel verdunkelt. Eine riesige Rauchwolke habe nach der Überquerung des Atlantischen Ozeans am Dienstag das westeuropäische Land erreicht, berichteten portugiesische Medien. In den nächsten Tagen dürften die Rauchschwaden auch den Schweizer Himmel verdunkeln, wie Meteo Schweiz in seinem französischsprachigen Blog schreibt.

1 / 1 Eine massive Rauchwolke aus Kanada könnte bald auch die Schweiz erreichen. Screenshot/Copernicus Institute

Diese Auswirkungen hat die Rauchwolke

Weil sich die meisten Rauchpartikel aber in grosser Höhe befinden, dürften die Auswirkungen auf die Luftqualität am Boden insgesamt gering bleiben, wie «Focus online» schreibt. Nebst einem diesigen Himmel würden die Rauchpartikel in der Luft aber vor allem für spektakuläre Sonnenuntergänge sorgen. Laut dem Bundesamt für Meteorologie muss am Donnerstag mit einem leicht trüben Himmel gerechnet werden, am Freitag soll der Spuk aber schon wieder vorbei sein.

So schätzen die Behörden die Gefahr ein

Auch die Luftqualität soll durch die enorme Rauchwolke, die von Ost nach West über 3000 Kilometer misst, nicht beeinträchtigt werden, wie Daten der portugiesischen Küstenwache nahelegen. Dort ist die Wolke bereits angekommen, hat die Luftqualität in normalen Lagen aber nicht merklich verschlechtert. Das Amt für Luft und Lärm des Kantons Genf beschwichtigt gegenüber «Le Courrier» ebenfalls: «Der Einfluss auf die Gesundheit dürfte minimal, wenn nicht inexistent sein.» Während die Luftqualität in der kanadischen Hauptstadt Ottawa laut den Behörden einer «sehr hohen Risikostufe» entspricht, muss man die Rauchwolke hierzulande also nicht fürchten – stattdessen lädt sie dazu ein, im Freien einen spektakulären Sonnenuntergang zu geniessen.

Mit Material der DPA