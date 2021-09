Frankreich : 3000 Personen aus dem Gesundheitswesen wegen Impfpflicht suspendiert

Über 2,7 Millionen Beschäftigte sind in Frankreich von der Impfpflicht betroffen. Nun wurden Angestellte im Gesundheitswesen vorläufig freigestellt.

Die Suspendierten arbeiten vorwiegend in Bereichen wie Küche oder Wäscherei. «Alle, die mit kranken und schwachen Menschen in Kliniken oder Heimen arbeiten, sind jetzt geimpft», betonte der Gesundheitsminister in einem TV-Interview.

In Frankreich fanden in mehreren Städten Demonstrationen gegen die Impfpflicht und den Gesundheitspass statt.

Rund 3000 Angestellte im Gesundheitswesen in Frankreich haben am Mittwoch noch keine erste Impfung gegen das Coronavirus vorweisen können.

Mit Start der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen in Frankreich sind rund 3000 Angestellte vorläufig suspendiert worden. Sie hätten am Mittwoch noch keine erste Impfung gegen das Coronavirus vorweisen können, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstag. Er gehe aber davon aus, dass die Angestellten, die etwa in Bereichen wie Küche oder Wäscherei arbeiteten, die Impfung schnell nachholten.