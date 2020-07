Einreise aus Risiko-Land

Die Mehrheit hält sich nicht an Quarantäne-Pflicht

Zahlen deuten gemäss einem Medienbericht darauf hin, dass wohl nur knapp jeder zweite Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten die Vorschriften des Bundes befolgt. Trotz einer möglichen Busse von bis zu 10’000 Franken.

Zudem können für Mitarbeiter, die in ein Risikoland reisen und in Quarantäne müssen, keine Taggelder beantragt werden. Das könnte Mitarbeiter teuer zu stehen kommen.

Seit dem 6. Juli müssen Personen, die aus einem Corona-Risikoland in die Schweiz kommen, für zehn Tage in Quarantäne und sich innerhalb von zwei Tagen bei der zuständigen kantonalen Behörde melden. Gemäss Recherchen der «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel) hält sich bisher kaum die Hälfte an die Quarantäne-Pflicht.