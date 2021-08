Ostermundigen BE - 300’000 Liter Wasser strömen bei Rohrbruch auf die Strasse

Wegen eines Wasserleitungsbruches ist die Bernstrasse in Ostermundigen überflutet.

Am Dienstagnachmittag explodierte eine Wasserleitung in Ostermundigen.

Am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr liefen in Ostermundigen rund 300’000 Liter aus einer Wasserleitung. Das Wasser drückte durch den Belag durch und hob die Bernstrasse an. Dabei gab es ein Loch im Asphalt, wodurch das Trinkwasser wie ein Bach die Hauptverkehrsachse herunterfloss. «Die Autos sind einfach weitergefahren, obwohl die Strasse nur noch ein Bach war», schildert ein News-Scout die Situation. Die Wasserversorgung, die Feuerwehr und die Polizei waren vor Ort, um die Schäden einzudämmen.