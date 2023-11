300’000 Menschen in London bei pro-palästinensischer Demo

1 / 7 Der «Nationale Marsch für Palästina» begann gegen zwölf Uhr Ortszeit (13 Uhr Schweizer Zeit) in der britischen Hauptstadt. REUTERS Teilnehmer schwenkten palästinensische Flaggen und riefen Slogans wie «Waffenstillstand jetzt» und «Freies Palästina». AFP Begleitet wurde die Veranstaltung von 1850 Polizisten. REUTERS

Darum gehts In London sind am Samstag Hunderttausende Menschen bei einer pro-palästinensischen Demonstration auf die Strasse gegangen.

Im Stadtviertel Chinatown griffen Gegendemonstranten Einsatzkräfte der Polizei an.

Unter den Gegendemonstranten befanden sich laut Polizei «wahrscheinlich» auch Fussball-Hooligans.

Rund 300’000 Menschen sind nach Polizeiangaben am Samstag bei einer pro-palästinensischen Demonstration in London auf die Strasse gegangen. Der «Nationale Marsch für Palästina» in der britischen Hauptstadt hatte am Mittag begonnen, Teilnehmer schwenkten palästinensische Flaggen und riefen Slogans wie «Waffenstillstand jetzt» und «Freies Palästina». Die Polizei hatte mit bis zu 100’000 Teilnehmenden gerechnet. Begleitet wurde die Veranstaltung von 1850 Polizisten.

Die Sicherheitslage wurde im Vorfeld als heikel eingeschätzt – auch, weil ebenfalls am Samstag die alljährlichen Feierlichkeiten zum Armistice Day stattfanden, an dem in Grossbritannien der Toten des Ersten Weltkriegs gedacht wird.

82 Gegendemonstranten in U-Haft

Nahe dem Kenotaph, einem Weltkriegsdenkmal im Londoner Regierungsviertel, kam es zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten. Letztere versuchten, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. 82 Gegendemonstranten waren bereits im Vorfeld festgenommen worden.

Im Stadtviertel Chinatown griffen Gegendemonstranten Einsatzkräfte der Polizei an. Der stellvertretende Londoner Polizeichef Laurence Taylor hatte zuvor erklärt, unter den Gegendemonstranten würden sich «wahrscheinlich» auch Fussball-Hooligans befinden. Britischen Medienberichten zufolge war unter ihnen auch der Anführer der rechtsradikalen English Defence League, Tommy Robinson.

Der pro-palästinensische Marsch in London am 11. November 2023 verläuft friedlich. 20 Minuten

Die pro-palästinensische Demonstration richtete sich gegen das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen. Mit ihren massiven Angriffen dort reagiert die israelische Armee auf den beispiellosen Angriff der Hamas auf Israel. Hunderte Hamas-Kämpfer waren am 7. Oktober auf israelisches Gebiet eingedrungen und hatten Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt, darunter zahlreiche Kinder. Nach israelischen Angaben wurden dabei 1200 Menschen getötet und rund 240 Menschen als Geiseln verschleppt.

Im Gazastreifen wurden nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, seither mehr als 11’000 Menschen getötet, darunter 4500 Kinder.

Die Pro-Palästina-Demonstration in London hatte bereits im Vorfeld zu politischem Streit geführt. Der britische Premierminister Rishi Sunak hatte die Teilnehmer am Freitag dazu aufgerufen, «respektvoll und friedlich» zu demonstrieren. Mehrere seiner Minister hatten zuvor ein Verbot der Demonstration gefordert, was Kritiker als unzulässige Einmischung in die Arbeit der Polizei werteten.

Bei vorangegangenen pro-palästinensischen Demonstrationen hatte die Londoner Polizei rund 100 Menschen festgenommen – unter anderem wegen mutmasslicher Unterstützung der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas, die in Grossbritannien wie in der EU als Terrororganisation eingestuft ist.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.