Robert-Koch-Institut : 30’561 Neuinfektionen – In Deutschland steigen Zahlen weiter

Über 30’000 Neu-Infektionen vermeldet das Robert-Koch-Institut derzeit täglich. Die neuen Fälle aus den letzten Wochen machen bereits einen beträchtlichen Teil aller Ansteckungen seit Ausbruch der Pandemie aus.

Noch im Dezember waren die Zahlen in unserem nördlichen Nachbarland kontinuierlich am sinken.

Es stecken sich derzeit so viele Menschen mit dem Virus an wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut gestiegen. Das staatliche Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Fälle pro 100’000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 239,9 an. Er steigt seit dem 30. Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht. Im Dezember war die Inzidenz zuvor fast durchgehend gesunken.

Über 700’000 aktuelle Corona-Fälle

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100’000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 3,07 (Sonntag 3,12) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Dienstag mit 6’531’900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 112’579.