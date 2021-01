Das Badrutt’s Palace in St. Moritz. Hier mussten sich die Hotelgäste sowie Mitarbeitende in Quarantäne begeben.

Aufgrund einer gehäuften Ausbreitung des mutierten Coronavirus in zwei Hotelbetrieben hatte das Gesundheitsamt am Montagmorgen Sofortmassnahmen zum Schutz der Gesundheit von Bevölkerung und Gästen erlassen und eine Ausbruchsuntersuchung angeordnet. Im Engadiner Nobelferienort grassiert die südafrikanische Variante des mutierten Coronavirus. Die Behörden haben reagiert und Massentests angeordnet. Von Montag bis Mittwoch wurden 3184 PCR-Tests (Stand 20. Januar 2021, 17.30 Uhr) durchgeführt.

Positivitätsrate in betroffenen Hotels bei vier Prozent

Es wurden 53 Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus bestätigt, davon 31 betreffen Mutationen (N501Y). Der Flächentest zeige, dass die durchschnittliche Positivitätsrate in den zwei betroffenen Hotels bei vier Prozent und in der Bevölkerung bei einem Prozent und damit etwa gleich hoch wie beim Pilottest vom Dezember liegt.

Aufgrund der Lokalisierungen der Infektionen sei ein weiterer Massentest nicht erforderlich. Das Gesundheitsamt wird bei weiteren Fallhäufungen gezielte Ausbruchsuntersuchungen in betroffenen Betrieben anordnen. Zudem wird das kantonale Contact Tracing die registrierten Fälle analysieren und betroffene Personen in Isolation und Quarantäne betreuen. Das mutierte Virus wurde insbesondere bei Hotelmitarbeitenden festgestellt und nicht auf Hotelgäste übertragen. Dies zeige, dass die Schutzkonzepte der Hotels funktionieren und das Testen von Mitarbeitenden eine sinnvolle, wirksame Massnahme sei.

Massnahmen werden aufgehoben

Betroffen von der Verbreitung des Virus sind die zwei Hotels Badrutt’s Palace und im Kempinski, wo vorerst rund ein Dutzend Fälle des mutierten Virus aufgetaucht sind. In den Hotels mussten alle Personen in Quarantäne. Die beiden betroffenen Hotels bleiben laut dem Gesundheitsamt bis zum 27. Januar 2021 unter Quarantäne. Am Montag wurden auf Anordnung des Gesundheitsamts in den beiden betroffenen Hotels 548 PCR- Nasenabstriche durchgeführt; davon 435 Mitarbeitende und 113 Gäste. Die Tests fanden direkt in den Hotels statt.