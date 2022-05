Kanton Waadt : 31-Jähriger auf Drogen rast mit E-Trottinett, das 133 km/h fahren kann

Die Kapo Waadt hat einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der auf seinem E-Scooter mit einer Geschwindigkeit von rund 60 km/h unterwegs war. Bei einem Test stellte sich heraus, dass der Scooter noch massiv schneller sein kann.

Am vergangenen Freitag um zehn Uhr meldete ein Augenzeuge der Kantonspolizei Waadt zwei Personen, die in rasantem Tempo auf einem E-Scooter unterwegs seien. Die beiden fuhren auf der Route de Berne mit einer ungefähren Geschwindigkeit von 60 km/h in der Steigung von Montpreveyres in Richtung Lausanne, wie die Kantonspolizei Waadt am Mittwoch mitteilte. Sie wurden schliesslich in Epalinges von der Polizei angehalten. Dort habe der Fahrer, ein 30-Jähriger, «spontan angegeben», unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Dem Schweizer konnte im Verlauf der Kontrolle der Konsum von Kokain und Opiaten nachgewiesen werden.