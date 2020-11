Der Vorfall ereignete sich beim Rotlicht in der Nähe der Regionalwache Industrie.

Bei der Regionalwache Industrie in Zürich ist am Montagmorgen ein Polizist angegriffen worden. Um 8.35 Uhr hielt ein Streifenwagen vor einem Rotlicht an. Ein 31-jähriger Mann warf daraufhin eine Glasflasche gegen das Fahrzeug einer Patrouille. Wegen des Knalls stiegen die Polizisten aus. Dann näherte sich ihnen der Mann.