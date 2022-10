Bauma ZH : 31-Jähriger kommt in Kurve von Strasse ab und fährt in Baum – tot

Tödlicher Verkehrsunfall in Bauma ZH: Wie die Kantonspolizei am Montag mitteilt, fuhr ein 31-jähriger Mann kurz vor 16.30 Uhr mit einem Auto auf der Sternenbergstrasse von Bauma in Richtung Sternenberg. Ausgangs des Weilers Musterplatz kam das Fahrzeug in einer Linkskurve aus bislang nicht bekannten Gründen rechts von der Strasse ab. Das Auto prallte heftig gegen einen Baum und stürzte noch einige Meter ein steiles Waldstück hinunter.