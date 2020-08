Ziegelbrücke

31-Jähriger schwer am Kopf verletzt – zwei 24-Jährige festgenommen

In der Nacht auf Sonntag ist in Ziegelbrücke ein 31-jähriger Mann angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei nahm zwei Männer fest.

Der Vorfall ereignete sich am Sustweg. Der 31-Jährige musste mit schweren Kopfverletzungen in eine Spezialklink geflogen werden.

Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, wurde am Samstag gegen 23.45 Uhr am Sustweg in Ziegelbrücke ein Mann angegriffen und schwer verletzt. Der 31-Jährige, der im Kanton Glarus wohnt, erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Der Verletzte wurde von der Ambulanz und der Rega versorgt und in eine Spezialklink geflogen.