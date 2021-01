Auseinandersetzung in Zürich : 31-Jähriger schwer verletzt, Polizei nimmt Jugendliche fest

Bei einer Auseinandersetzung im Zürcher Kreis 1 sind einem 31-Jährigen schwere Stichverletzungen zugefügt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich an der Seepromenade.

An der Zürcher Seepromenade ist ein Mann (31) bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen schwer verletzt worden. Als die Polizei am Utoquoi eintraf, lag der Mann mit Stichverletzungen am Boden. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren wurden ebenfalls verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.